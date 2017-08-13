Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, beraberindeki Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu ve partililerle birlikte Çanakkale'deki Çan Termik Santrali'nde incelemelerde bulundu. Silivri ve Çerkezköy'e termik santralin gündeme gelmesiyle ilgili soru üzerine Bakan Albayrak, "İstanbul'da bir termik santral olmayacak. Fakat Trakya'daki kömür rezervleri üst seviyede, burada planlıyoruz. Çerkezköy'de olur mu olmaz mı? Henüz daha net bir durum yok. Ayrıca vatandaşların endişeleri olmasın, şuan Çan Termik Santralindeyiz ve sizler de, bizler de buradayız. Herhangi bir zararının olmadığını tamamen burada görüyoruz. Her şey devletin kontrolünde" dedi.

"SOBA BACASINDAN ÇIKAN DUMAN KADAR ZARARI YOK"

EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu ise, mevcut sistemli termik santralin bir evin soba bacasından çıkan karbonmonoksit gazı kadar zararsız olduğunu vurgulayarak, "Bin 600 dönüm alan üzerine kurulu Çan Termik Santrali'nde toplam 350'ye yakın istihdam sağlanıyor. Vatandaşların kafasındaki termik santral zararlıdır, kükürt yutacağız gibi düşünceler tamamen gerçek dışıdır. Kömür rezervlerinin olduğu alanda santralden kömürü alıp işliyoruz. Santral, Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerinden gelen yetkililerce her ay denetlenip, emisyon raporları alıyor. Bu emisyon rakamları Bakanlığın istediği rakamın üzerinde olduğu mührü basıyorlar. Yıllık, 350 milyon TL sadece baca arıtma tesisi için harcanıyor ve bu meblağ ile yapılan sistem sadece 1 yıl kullanılıp, diğer seneye yenisi yapılıyor. 15 sene önceki zararlı, kükürt buharı salan santraller ülkemizde yok" diye konuştu.

"KÜKÜRT KATI HALE GETİRİLİYOR"

Bacalardan kesinlikle kükürt salınmadığını söyleyen Şatıroğlu, "Bacalarımızdan kesinlikle kükürt salmıyoruz. Buna devlet izin vermiyor ve yapıldığı an santral kapatılır. Kükürt yapılan filtreleme sistemi ile katı hale getirilip, santral içinde bulunan boş alanda biriktiriliyor. Uzun zaman sonra ise bu alanın üzeri toprakla kapatılıp, ağaç ekiliyor. Görüldüğü üzere santral alanımızda şeftali ağaçları, erik ağaçları yetişiyor. Bu santral etrafında üç köy var. Bu köylerden tek bir rahatsızlık söz konusu değil. Aklında soruları olan vatandaşlarımız varsa santralimizin kapıları ardına kadar açık" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada