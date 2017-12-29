TRAKYA'NIN HIZLI TRENİ İÇİN İHALE SÜRECİ BAŞLADI
İstanbul-Avrupa Hızlı Tren Projesi başlıyor. Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu'dan geçecek projede ihale süreci başlatıldı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ-Muratlı Çevre Yolu ve Kapaklı-Saray Çevre Yolu açılışı ile Tekirdağ- Hayrabolu Yolu'nun temelini attı. Arslan törende yaptığı konuşmada, iki projenin toplam maliyetinin 224 milyon lira olduğunu bildirdi. Arslan İstanbul-Avrupa Hızlı Tren Projesi'nin Tekirdağ'dan, Çerkezköy'den, Çorlu'dan geçeceğini belirterek, "Bu sene ocak ayında geldiğimizde onun da sözünü vermiştik, ihale sürecini başlattık.
AVRUPA VE UZAK DOĞU'YU TÜRKİYE BAĞLAYACAK
Hızlı tren olarak inşallah Avrupa'ya Tekirdağ'ı bağladığımız gibi Bakü-Tiflis-Kars ile birlikte Tekirdağ'da üretilen ürünleri Orta Asya'ya Uzak Doğu'ya kadar gönderebilecek hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 2023'TE AÇILIYOR
Arslan, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nüde Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023'te açmayı planladıklarını hatırlatarak, "1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden hem Tekirdağ'ı hem Trakya'yı hem de Avrupa'yı Ege'ye, Batı Akdeniz'e bağlamakla ilgili önemli hedefimiz, rüyamız vardı. Bizim farkımız, hayal edip rüya görmekle kalmıyoruz, hayal edip gerçekleştiriyoruz. Bu sene 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini attık. Sadece köprünün yapılmasıyla ilgili 2 kuru havuz yapıyoruz ki 2 futbol sahası büyüklüğünde" dedi.
Kaynak: haberinburada
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