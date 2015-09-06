

Sarıgöl ilçesinin Şeydavutlar Mahallesİ Gugrugöl mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü .







Adem ve Selda Öz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Volkan Öz'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.