Bursa'nın İnegöl İlçesi Mezitler Mevkii'nde yüksek gerilim hattına değince akımına kapılan bir kişinin ölmesi üzerine ekiplerin bölgede yaptığı çalışma ardından trafoda patlama meydana geldi. Trafodaki bu patlama ile birlikte bölgedeki doğal kaynak su dolum tesisi yandı.



Bursa'nın İnegöl İlçesi Mezitler Mevkii'nde yüksek gerilim hattına değince akımına kapılan bir kişinin ölmesi üzerine ekiplerin bölgede yaptığı çalışma ardından trafoda patlama meydana geldi. Trafodaki bu patlama ile birlikte bölgedeki doğal kaynak su dolum tesisi yandı.



Yangın, İnegöl İlçesi'ne bağlı Mezitler Mevkii'ndeki doğal kaynak su dolum tesisinde dün saat 19.30 sıralarında çıktı. İşçilerin bulunmadığı sırada başlayan yangında alevler, kısa sürede fabrikayı sardı. Alevlere ilk müdahaleyi ihbar üzerine sevk edilen İnegöl itfaiye ekipleri yaptı. Alevler kontrol altına alınamayınca Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden destek istendi. Yaklaşık 20 itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. 1.5 saatte kontrol altına alınan yargında ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. İnegöl Kaymakamı Ali Akça'nın yanı sıra Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gelerek, incelemede bulundu. Başkan Aktaş, bölgede elektrik kesintisi ardından trafoda bir patlama olduğunu anlatırken, şöyle devam etti:



"17 araç söndürme çalışmasına katıldı. Bursa'nın doğu bölgesi tamamen buraya yönlendirildi. Bozüyük, Domaniç, Bilecik'ten gelen itfaiye ekipleri burada. Yangın 1.5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. AFAD'dan da ekipler çağırıldı. AFAD ekipleri her ihtimale karşı burada bulunuyor. Kaymakam, Jandarma Komutanımız ve yardımcım burada çalışmaları takip ediyor. Greyderler kepçeler her yeri yıktı, büyük zayiat var. Gördüğüm kadarıyla fabrikanın yarısı yanmış durumda. Su fabrikası olduğu için yangın tuhaf gibi geliyor, ama kimyasal madde olduğu için fabrikayı ciddi yangın sarmış durumda. Yangın tamamen kontrol altına alındığında bunu daha net göreceğiz."