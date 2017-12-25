Metin Oktay'la Aynı Dönemde Oynayan Samim Uygun, Hayatını Kaybetti
Arkadaşlarına Gönderdikleri Hediyelik Cennet Elması Beğenilince İhracata Başladılar
Göztepeli Jahovic'in Hakemi Taklit Etmesi Sosyal Medyayı Salladı
Askerin Yemeğini Artık Kamu Kuruluşları Karşılayacak
Epdk, Kahramanmaraş'ta Petrol Rafinerisi Kurulması İçin Onay Verdi
Partide Fotoğrafları Çıkan Hakem, Gs- Buca Maçını Yönetecek
Acun Ilıcalı, Erzurum'a Yatırım Yapan Tv8'in Eski Patronuna Teşekkür Etti
Dolar Çakıldı, Borsa Yükseldi
Terim Gelirse Aralık'ta Denize Atlarım Diyen Genç, Sözünü Tuttu
Galatasaray Taraftarının Günlerce Beklediği Diarra, Artık Bedava
Ozan'ın Fenerbahçe Kariyeri Sona Erdi
Feyenoord: Robin Van Persie'yi İstiyoruz
Başbakan'dan Asgari Ücretle İlgili Sürpriz Görüşme
Antalyasporlu Sakıb Aytaç, Trabzonspor'la Ön Görüşme Yaptığını İtiraf Etti
2018'de Cazibe Merkezlerine 2 Milyar Lira Ayrıldı
Emirates'in Tunus'a İnişi Yasaklandı
Beşiktaş Bermuda Şeytan Üçgeninde Kayboldu
Beşiktaş Acil Eylem Planı Hazırladı, Quaresma Kulübeye Dönüyor
Fiat Chrysler 1,8 Milyon Aracı Geri Çağıracak
20 Milyon Lira Değerindeki Araçlar Çürümeye Terk Edildi

Trafikte Yeni Dönem! Plaka Numaraları Tek Merkezde Toplanacak

TRAFİKTE YENİ DÖNEM! PLAKA NUMARALARI TEK MERKEZDE TOPLANACAK

1 Ocak'tan itibaren yeni araçların ve 2. el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak.

Tarih : 25 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Trafikte Yeni Dönem! Plaka Numaraları Tek Merkezde Toplanacak(6/10)2

Araç ruhsatlarının ilk tescil ve ikinci el araç alımları ile ilgili yeni dönem başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Ruhsatlar ve plakalar noterdeki işlemlerin ardından vatandaşa verilecek.

ÖZEL PLAKA YOK

Yeni uygulamayla birlikte daha önce emniyet tarafından ilçelere harf gruplarına göre verilen plaka numaraları artık tek merkezde toplanacak. Sisteme göre bu merkezden sıradaki plaka numarası otomatik olarak işleme girecek. Örneğin, İstanbul'dan ikinci el araç alan vatandaş, aracı götüreceği memleketi Şanlıurfa'nın plakasını alacak. Bu yöntemle de özel plaka alınması tarihe karışacak. Marttan itibaren de araçları trafikten çekme, hurdaya ayırma ve kayıt kapatma gibi benzeri işlemler de tamamen noterlere devredilecek. Emniyetten kademeli alınacak tescil işlemleri Ağustos 2018'de tamamen noterlere devir edilecek.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre istihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren hizmetlerde kullanılan araç tescillerinin işlemleri ise yine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

9 MİLYON 250 BİN İŞLEM YAPILDI

Bu yıl Türkiye genelinde toplam 7 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşti. Aynı dönemde 850 bin aracın ilk tescil işlemleri de bayilikler tarafından gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trafikte  Yeni  Dönem  Plaka  Numaraları  Tek  Merkezde  Toplanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER