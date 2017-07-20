TRAFİKTE SÜRÜCÜLERİN YOL İSTEME TARTIŞMASI UÇAN TEKMELİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Mersin'de yol verme nedeni ile iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma yumruklu ve uçan tekmeli kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada 1 kişi hafif yaralandı.
Mersin'de yol verme nedeni ile iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma yumruklu ve uçan tekmeli kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, çevrede bulunanlar araya girdi. Kavganın yatıştırılması üzerine kavga eden sürücvüler araçlarına binerek olay yerdinden ayrıldı.
SÜRÜCÜLERİN YOL KAVGASI BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, merkez Akdeniz İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. 27 Y 5672 plakalı otomobilin sürücüsü araçla ara yoldan, aniden caddeye çıktı. Bu sırada 33 LBM 62 plakalı otomobil sürücüsü aracını durdurup önüne çıkan sürücüye tepki gösterdi. Sürücülerin tartışması bir anda kavgaya dönüştü.TEKME VE YUMRUKLARIN HAVADA UÇTUĞU KAVGADA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, çevrede bulunanlar araya girdi. Kavganın yatıştırılması üzerine kavga eden sürücüler araçlarına binerek olay yerdinden ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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