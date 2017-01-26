TRAFİKTE KALINCA: EVET DİYECEĞİM AÇIN YOLLARI
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Amedspor'u ağırladı. 18.00'da başlayan maç 20.00 givi bittiği için Kadıköy'de trafik kitlendi.
Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un "Başkanlık Sistemi gelince terör bitecek" sözlerine, Şevket Çoruh ironi yaptı. Trafikte sıkışıp, kalan Çoruh, "evet diyeceğim, açın yolları" diyerek var olan durumu ti'ye aldı. Tabii bir sonraki tweet'inde de yanlış anlamaları önlemek için 'şaka yaptığını' açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe evinde Amedspor'u ağırladı. 18.00'da başlayan maç 20.00 givi bittiği için Kadıköy'de trafik kitlendi.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda maç olduğu günler polis birçok yolu kapatıyor. Ancak işyeri ve evi o civarında olanlar trafik çilesine katlanmak zorunda kalıyor.
kaynak:sözcü
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar