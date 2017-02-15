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trafikte hız cezasını özel sektör kesecek

TRAFİKTE HIZ CEZASINI ÖZEL SEKTÖR KESECEK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu kapsamda, bazı illerde belediyeler tarafından verilen elektronik trafik denetimi işinin, ülke genelinde ya da bölgesel olarak özel sektör tarafından yapılabileceğini söyledi

Tarih : 15 Şubat 2017, 09:40
Puan Ver : Trafikte Hız Cezasını Özel Sektör Kesecek(10/10)12


Özelleştirilecek pek çok kuruluşun Varlık Fonu'na devrinin ardından, özelleştirme konusunda yeni proje geliştirilip satış yapılacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu kapsamda, bazı illerde belediyeler tarafından verilen elektronik trafik denetimi işinin, ülke genelinde ya da bölgesel olarak özel sektör tarafından yapılabileceğini söyledi. Ağbal, böylece bu işin bir standarda dayalı olarak ülke genelinde eşit şartlarda verilebileceğini kaydetti. Ağbal, Varlık Fonu'nun ardından Özelleştirme İdaresi'nin fonksiyonsuz kaldığı eleştirilerini değerlendirerek Varlık Fonu'nun amacının özelleştirme yapmak olmadığını söyledi.



BELEDİYENİN HİZMETİ ULUSAL YAPILABİLİR



Elektronik trafik denetim hizmetlerinin özelleştirilmesi yönünde proje geliştirilebileceğini belirten Ağbal, belediyelerin tek tek trafikte hızı aşan araçları tespit eden uygulamalar yaptığını vurgulayarak "Bu elektronik denetim hizmetini, bölgesel ya da ulusal olarak yapmak mümkün. Belediye belediye değil de daha ulusal düzeyde olabilir" dedi. Daha önce bu sistemde yaşanan sıkıntılara dikkat çekilmesi üzerine Ağbal, bu işin standardının belirleneceğini ve o zaman sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, belediyelerin bu işi şirketlere havale ettiğini belirterek bu şirketlerin de sürücülere çeşitli hız tuzakları kurarak gelir elde etme yoluna gittiğini söylemişti.



'ÖZELLEŞTİRME İÇİN FIRSATLAR YARATILMALI'



Ağbal, Özelleştirme İdaresi'nden devredilen kurumlara karşın, ciddi gayrimenkuller ile Şeker Fabrikaları'nın özelleştirileceğini söyledi. Kamuda çok fazla özelleştirilebilir varlık kalmadığına dikkat çeken Ağbal, "Bu kapsamda yeni fırsatlar yaratılmalı. Fikir geliştirmeli" dedi. Ağbal, Özelleştirme İdaresi'nin de artık farklı proje işlerine odaklanacağını söyledi.



 



kaynak:ahaber








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