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Trafikte Fenalaşan Sürücünün İmdadına Belediye Başkanı Yetişti

TRAFİKTE FENALAŞAN SÜRÜCÜNÜN İMDADINA BELEDİYE BAŞKANI YETİŞTİ

İstanbul'da direksiyon başında fenalaşan bir sürücü yol ortasına park etti, arkadaki araçlardan birinin içinde bulunan ve doktor olan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ona ilk müdahaleyi yaptı.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 12:20
Puan Ver : Trafikte Fenalaşan Sürücünün İmdadına Belediye Başkanı Yetişti(8/10)4

İstanbul'da Bayrampaşa'dan Avcılar yönüne giderken Bahçeşehir Gişeleri'ne yakın yerde direksiyon başında fenalaşan sürücü, yol ortasında aracı park ederek kendisine müdahale edilmesini sağladı. Bu sırada aynı yoldan makam aracıyla geçen ve esas mesleği doktorluk olan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, sürücüye müdahale ederek, yol kenarına aldırdı.

TRAFİKTE OLDUĞU SIRADA FENALAŞTI

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Bahçeşehir Gişeleri'ne yakın meydana geldi. Emrah Erkoç otomobili ile tek başına TEM'den Avcılar yönüne giderken direksiyon başında fenalaştı.

TRAFİK AKIŞINI AKSATARAK DİKKATİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Erkoç, zigzaklar yaparak aracı yol ortasında park etti. Trafik akışını önemli ölçüde aksatarak dikkati üzerine çekmeyi başaran Emrah Erkoç'un yanına giden diğer sürücüler fenalaştığını görünce onu yol kenarına alarak 112'yi arayarak ambulans istedi.

ASIL MESLEĞİ DOKTORLUK OLAN BAŞKAN S MAKAM ARACINDA SEYREDİYORDU

Bu sırada evine makam otomobili ile giden asıl mesleği doktorluk olan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de olayı öğrenince araçtan inerek yanına giderek ışıldaklarla aydınlatılan ortamda müdahalede bulundu.

KADIN BELEDİYE BAŞKANI İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Başkan Dr. Handan Toprak Benli, Emrah Erkoç'a müdahalede bulunurken toplananları da yönlendirdi ve gelen sağlık ekibine durumu ile ilgili bilgi verdi. Kendisine gelen ve iyi olduğunu söyleyen Erkoç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, rahatsızlığı konusunda bilgi verilmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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