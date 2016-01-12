

Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Sanayi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari aracı ile seyir halinde olan Kadir Özçelik, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir Otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.







Aracından küferler eden şüpheli daha sonra Özçelik'in önünü kesti. Araca zarar verdikten sonra Özçelik'i araçtan indirip yumruk atan şüpheli olay yerinden kaçtı.







BANA NE OLDU? KAZA MI YAPTIM?







Yere düşerek başından yaralanan Kadir Özçelik'e ilk müdahale olay yerinden geçen vatandaşlar yaptı. Olayın şokunu atlatamayan Özçelik, "Bana ne oldu? Kaza mı yaptım? Ne oldu?" dedi. sağlık ekipleri gelinceye kadar Özçelik'in uyumasını engellemeye çalışan vatandaşlar üşümemesi için üzerine battaniye örttü. Vatandaşlar Özçelik'in ailesinede arayarak durumu haber verdi. Kadir Özçelik, olay yerine çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.







Polis, kaçan otomobil ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.