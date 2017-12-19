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Trafikte 7,9 Milyon Araç Sigortasız Dolaşıyor
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Trafikte 7,9 milyon araç sigortasız dolaşıyor

TRAFİKTE 7,9 MİLYON ARAÇ SİGORTASIZ DOLAŞIYOR

Trafikteki araç sayısı 22 milyonu geçerken zorunlu trafik sigortalı araç sayısı 14,1 milyon, kaskolu araç sayısı ise 4,4 milyon adette kalırken sigortasız araba sayısı 7,9 milyon oldu.

Tarih : 19 Aralık 2017, 22:30
Puan Ver : Trafikte 7,9 Milyon Araç Sigortasız Dolaşıyor(5/10)1

Trafiğe çıkan araç sayısı her geçen gün artmasına rağmen trafik sigortası yaptıranların sayısı azalıyor. TÜİK verilerine göre, 2016'nın Kasım ayında 21 milyon adet olan araç sayısı, 2017'nin aynı döneminde 22 milyonu aştı ancak trafik sigortasına sahip araç sayısı 14,8 milyondan 14,1 milyona geriledi. Sigortasız araç sayısı 7,9 milyona ulaştı. Bu da araçların yüzde 35'inin trafikte sigortasız dolaştığı anlamına geliyor. Sigortalılık oranında düşüş en fazla otomobil, otobüs ve kamyonet grubu araçlarda görüldü.

"SİGORTASIZ ARAÇLAR YÜZÜNDEN DEVLET 256 MİLYON LİRA ÖDEDİ"

Online sigorta satış platformu Koalay'ın Ülke Yöneticisi Bradley Du Chenne, konuyu değerlendirdiği açıklamasında, "Trafik sigortası fiyatlarının son yıllardaki yükselişi, sigortasız dolaşan araç sayısını da artırdı. Son motorlu taşıtlar vergisi (MTV) zammıyla birlikte, geçen yıla göre trafik sigortasına sahip olmayan araç sayısı 1,6 milyon artarak toplamda 7,9 milyona ulaştı. Öte yandan trafikteki araçların yalnızca yüzde 22'si kasko sigortasına sahip. Türkiye'de yaşanan kazaların yüzde 84'ünün maddi hasarla sonuçlandığını düşünürsek, trafik sigortası ve kasko olmadan yola çıkmak, ciddi finansal sonuçlar doğurabilir. Örneğin sigortasız araçların karıştığı kazalarda, zarar gören kişilerin sigorta güvencesinden yoksun kalmaması ve bedeni zararlarının giderilmesi amacıyla devlet tarafından kurulan Güvence Hesabı'ndan bu yıl 256 milyon TL ödeme yapıldı. Bu ödeme, sigortası bulunmayan araç sahibinin kusurlu bulunması durumunda, kendisinden tazmin ediliyor" dedi.

SİGORTASIZ ARAÇLARIN YÜZDE 37'SİNİ OTOMOBİLLER OLUŞTURUYOR

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, 7,9 milyon sigortasız aracın 2,9 milyonu yani yüzde 37'si, otomobil grubuna ait iken sigortasız araçların yüzde 15'ini kamyonetler, yüzde 14'ünü ise traktörler oluşturuyor. Sigortasızlığın en yaygın olduğu araç grubu ise kamyonlar; 833 bin kamyondan 522 bini, yaklaşık yüzde 63'ü sigortasız. Aynı şekilde otobüslerde sigortasızlık oranı yüzde 42'lere yakın iken minibüslerde sigortasızlık oranı yüzde 39.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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