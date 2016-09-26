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trafik sigortasını yenileme fırsatı geldi

TRAFİK SİGORTASINI YENİLEME FIRSATI GELDİ

Yaz aylarında astronomik fiyatlarla yapılan trafik sigortası poliçelerinin iptal edilerek araçların yeniden sigortalanması mümkün hale geldi. Temmuzda bin liraya yapılmış bir sigorta şimdi 600 liraya yapılacak.

Tarih : 26 Eylül 2016, 10:38
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Ağustosta yüzde 142 artarak araç sahiplerini ciddi anlamda zorlayan trafik sigortasına ciddi bir darbe daha vuruldu. Hazine Müsteşarlığı bunu sessiz sedasız gerçekleştirdi. Buna göre şimdiye kadar yapılmış yıllık trafik sigortası poliçesi vade sona ermeden veya aracı satmadan sonlandırılamazken artık bu olanak vatandaşa tanındı. Hazine aslında düzenlemeyi 31 Ağustos'ta yaptı ama yürürlük tarihini 23 Eylül 2016 yani son cuma günü olarak belirledi. Böylece devrim gibi yeni düzenleme cuma günü yürürlüğe girdi. Hazine Müsteşarlığı 31 Ağustos 2016'da Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu yayımlamıştı.



Bu duyuruda 9 mart 2015'te bir maddesinin değiştiği belirtiliyordu. İşte vatandaşı rahatlatacak değişiklik de bu madde ile gerçekleşti. Eski duyuruda trafik poliçesinin sonlandırılması satış ve benzeri sebeplerle araç işleteni (sahibi) vasfının sona ermesi gösteriliyordu. En önemlisi “Bu sebepler dışında herhangi bir durumda sözleşmenin sonlandırılmasına olanak tanınmamaktadır” denilerek sözleşme süresinin bitimine kadar vatandaş pahalı fiyattan yaptığı poliçeye mahkûm kılınıyordu. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre işte yeni duyuruda bu madde kalktı. Böylece artık araç sahipleri istedikleri zaman poliçelerini sonlandırabilecekler.








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