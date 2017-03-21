

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Sigorta Komisyonu Başkanı Taner Çağatay, "tavan fiyat" uygulaması başladığında son 3 ay içerisinde zorunlu trafik sigortasını yüksek fiyattan yaptıran tüketicilerin poliçesini iptal ettirebileceğini belirterek, "Yeni fiyattan ortalama yüzde 30 indirimle trafik sigortasını yaptırabilir." dedi.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önceki gün yaptığı açıklamada, Hazine Müsteşarlığınca, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle tavan fiyat uygulanması kararı aldıklarını kaydederek, uygulama ile otomobillerde zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanacağını, trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise indirimin yüzde 40'ı bulacağını belirtmişti.



TÜSODER Sigorta Komisyonu Başkanı Çağatay, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu çok önemli gelişmenin 20 milyon sürücüyü ilgilendirdiğini kaydederek, uygulamanın nisan ayında başlayacağını söyledi.







kaynak:ahaber