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trafik sigortasında yeni dönem!

TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; trafik sigortası üzerinde yeni bir modele hazırlandıkları, hali hazırdaki düzende birçok eksik olduğunu söyledi.

Tarih : 17 Şubat 2017, 11:59
Puan Ver : Trafik Sigortasında Yeni Dönem!(9/10)10


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; trafik sigortası üzerinde yeni bir modele hazırlandıklarını söyledi. Şimşek yaptığı açıklamada, sistemlerde bir eksiklik olduğunun altını çizdi.



Trafik sigortası hakkında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Şu anda yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Sistemin şöyle bir eksikliği var, trafik sigortası zorunlu bir sigorta. Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanızın sigortası var, belki de hiç deneyimi olmayan bir şoföre 'hadi al sür' diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim, arkadaşlar çalışıyor. Sadece taşıtın değil sürücünün risklerini de dikkate alan bir sistem... Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker" dedi.



 



kaynak:habertürk








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