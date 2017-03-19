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trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçiliyor

TRAFİK SİGORTASINDA TAVAN FİYAT UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle tavan fiyat uygulanması kararı aldıklarını açıkladı.

Tarih : 19 Mart 2017, 12:51
Puan Ver : Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulamasına Geçiliyor(8/10)7


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle tavan fiyat uygulanması kararı aldıklarını açıkladı.



 Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığınca, sigorta sektörü lehine atılan bütün iyi niyetli adımlara rağmen, zorunlu trafik sigortası primlerinin makul fiyatlara düşmemesi nedeniyle tavan fiyat uygulanması kararı aldıklarını açıkladı. Şimşek konu ile ilgili açıklamasında "Böylece otomobillerin zorunlu trafik sigorta primlerinde ortalama yüzde 30'luk indirim sağlanmış olacak. Trafiğe yeni çıkacak otomobillerde ise mevcut primlere göre ortalama indirim yüzde 40'ı bulacak" dedi.



"FİYATLAR MAKUL TUTARDA OLMALI"



Zorunlu trafik sigortası primlerine ilişkin, değerlendirmede bulunan Şimşek, serbest piyasa koşullarında belirlenen primlerin hem vatandaşlar hem de sigorta sektörü için makul tutarlarda olmasının önemine işaret etti.



Poliçe tanzimi esnasında teminat kapsamına girmeyen bazı risklerin yargı kararları ile kapsama dahil edilmesiyle son yıllarda trafik kazalarına ilişkin sektör tarafından ödenen maddi ve bedeni tazminat tutarlarının arttığını hatırlatan Şimşek, bunun da primlerdeki yükselişi kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.



"VATANDAŞLARDAN ŞİKAYETLER ALDIK"



 



 



 



 



kaynak:haberler








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