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Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
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trafik sigortasında tavan fiyat uygulama süresi uzatılmalı

TRAFİK SİGORTASINDA TAVAN FİYAT UYGULAMA SÜRESİ UZATILMALI

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Mevcut tavan fiyat uygulaması 12 Nisan 2018'e kadar sürdürülmeli. Böylelikle tüm sürücüler, düşük fiyattan yararlanmış olur" dedi

Tarih : 13 Mayıs 2017, 16:23
Puan Ver : Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı(10/10)11


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 31 Aralık 2017'de sona ereceğini belirterek, "Mevcut tavan fiyat uygulaması 12 Nisan 2018'e kadar sürdürülmeli. Böylelikle tüm sürücüler, düşük fiyattan yararlanmış olur." ifadesini kullandı.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 12 Nisan'da başladığını ve 31 Aralık 2017'de sona ereceğini hatırlattı.



Trafik sigortası poliçelerinin 1 yıl için düzenlendiğini, 1 Ocak-11 Nisan 2017 arasında poliçesi düzenlenen yüzbinlerce esnafın, yüksek fiyattan prim ödemek zorunda kaldığını ifade eden Palandöken, "12 Nisan'dan sonra poliçesi yenilenenler ise çok daha ucuz fiyattan yararlandı. Bu 3,5 aylık sürede mağdur olan esnafın mağduriyetinin giderilmesi için mevcut tavan fiyat uygulaması en erken 12 Nisan 2018'e kadar sürdürülmeli. Böylelikle tüm sürücüler, düşük fiyattan yararlanmış ve haksızlığın önüne geçilmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:habertürk








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