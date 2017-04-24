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trafik sigortasında 'sistem arızası' oyunu

TRAFİK SİGORTASINDA 'SİSTEM ARIZASI' OYUNU

Tavan fiyatı ile kârı azalan sigorta şirketleri önce taksiti kaldırdı şimdi de işi yokuşa sürüyor. Özellikle hasarlı araçlara zorunlu sigorta yapmamak için bahaneler üretiliyor. En sık rastlanan gerekçe ise ‘sistem arızası'

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:02
Puan Ver : Trafik Sigortasında 'sistem Arızası' Oyunu(7/10)4


Trafik sigortasında fahiş fiyatların önüne geçmek için uygulanan tavan fiyat şirketlerin kârını azaltınca, işin rengi değişti. Sigorta şirketleri, yüksek maliyet yarattıkları gerekçesiyle özellikle hasarlı araçlara farklı gerekçelerle trafik sigortası yapmıyor. Kredi kartına taksiti de kaldıran şirketler, çoğu zaman 'Sistemde arıza var' ya da 'Yeni sisteme geçiş aşamasındayız' diyerek vatandaş ve acenteleri mağdur ediyor.



Acenteler; şirketlerin, poliçe yapmak istemediğini, bunun için de türlü gerekçelerle işi yokuşa sürdüğünü belirtirken, "Özellikle hasarlı araçlar için şirketlerden fiyat alamıyoruz. Bu durum, trafikteki sigortasız oranını artıracaktır. Mutlaka bir önlem alınmalı" yorumunu yapıyor.



Özgür Sigortacılar Platformu Başkanı Neşe Demirağ, "Şirketler, ferdi kaza, yol yardımı gibi ek teminatlar vererek tavan fiyatı da aşmaya çalışıyor. Poliçe sayısı ciddi oranda düştü. Şirketler resmen sigorta yapmamak için direniyor" dedi. Yeni uygulamayla fiyatların vatandaş lehine oldukça aşağıya çekildiğini ancak sigorta şirketleri açısından ortaya büyük bir maliyet sıkıntısı çıktığını anlatan Demirağ, "Firmalar şu anda resmen poliçe seçiyor. Kendilerine yüksek maliyet yaratacak poliçeleri yapmıyorlar" dedi. Demirağ, bunun acenteleri de ciddi anlamda zora soktuğunun altını çizdi.



 



kaynak:hürriyet








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