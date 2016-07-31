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trafik sigortasında primleri düşürecek yeni formül

TRAFİK SİGORTASINDA PRİMLERİ DÜŞÜRECEK YENİ FORMÜL

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Zorunlu trafik sigortalarında primlerin daha etkin bir şekilde düşürülmesi için yeni bir mevzuat hazırladık.

Tarih : 31 Temmuz 2016, 12:27
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Buna göre tarifelerin şirketlerce günlük olarak değiştirilebilmesine imkan tanıyarak, prim belirleme sıklığının serbestleşmesini sağladık. Şimdi sıra sigorta şirketlerinde. Sektörün, Hazinenin yetkilerini kullanmasına gerek bırakmadan, yeni düzenlemeleri fiyatlara mutlaka yansıtması lazım" dedi.



2011 yılından itibaren birtakım yargı kararları nedeniyle sektörde sorunlar yaşandığını, sigorta şirketlerinin zararları nedeniyle, primleri yükselttiklerini anlatan Şimşek, vatandaşların şikayetleri üzerine de primlerin düşmesi amacıyla nisan ayında Meclis'ten bir düzenleme çıkardıklarını kaydetti.



Bu şekilde sistemde öngörülebilirliği artırdıklarını ifade eden Şimşek, yasal düzenleme sonrasında primlerde düşüş eğiliminin başladığını söyledi.



Hazine Müsteşarlığının sigorta şirketlerinin uyguladığı primleri çok yakından takip ettiğini vurgulayan Şimşek, sık sık şirket temsilcileri ile de bir araya gelindiğini, vatandaşın ödeyebilme gücüne uygun, sigorta şirketinin de makul fiyatlama yapması yönünde çözüm önerileri geliştirdiklerini ifade etti.

 








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