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trafik sigortasında önemli yenilik !

TRAFİK SİGORTASINDA ÖNEMLİ YENİLİK !

Zorunlu trafik sigortalarında, zarar gören ile sigortacı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için "arabulucu" formülü devreye sokuldu.

Tarih : 03 Ağustos 2016, 09:34
Puan Ver : Trafik Sigortasında Önemli Yenilik !(0/10)


Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali̇ Sorumluluk Si̇gortası Genel Şartlarında Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Genel Şartlar Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, tebliğe, uyuşmazlık çözümünde görev yapan kişi olan "arabulucu" tanımı eklendi. Tebliğe göre zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigortacıya yazılı başvuruda bulunması gerekecek.



Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, hak sahibi, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinde, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgahının bulunduğu mahkemede dava açabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonu'na da başvurabilecek.








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