

16.5 milyon araç sahibi ve sigorta sektörü uzun süredir trafik sigortasına getirilecek prim tavanı ile yatıp kalkıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ile gündeme gelen konu hakkında Hazine Müsteşarlığı çalışmasını tamamladı ve Mehmet Şimşek'e iletti.







Çalışma, trafik sigortası fiyatlarını aşağı çekerek vatandaşın bu konudaki şikâyetlerinin önüne geçecek. Ancak fiyatlar herkesin beklediği gibi çok cüzi tutarlara inmeyecek. Hazine bir yandan son 1.5 yılda tırmanışa geçerek kimi araç sahiplerinin poliçesini yüzde 100'den fazla artışla yenilemesini sağlayan durumu düzeltmeye çalışırken diğer yandan sigorta şirketlerini de düşünüyor. Buradaki kritik nokta ise sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliği. Hazine düzenleme ile şirketlerin ek sermaye koyma zorunluluğu olmamasına özen gösterdi. Bilimsel ve istatistiki yöntemler ise dengeli bir sonuca ulaşılmasını sağladı.







kaynak:ahaber