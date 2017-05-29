

12 Nisan'da uygulamaya giren trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması sonrası mayıs ayı verilerine göre trafikte fiyat, sene başına oranla yüzde 42 düştü. 2017 başında ortalama trafik primi 628 lira iken, mayıs ayında 442 liraya geriledi. Geçen senenin mayıs ayı ile mukayese edildiğinde ise indirim oranı yüzde 54'ü geçti. Yüksek indirim nedeniyle de sigortacılar sene sonuna kadar 2.2 milyar TL gelir kaybına uğramaktan ve trafik sigortasında ciddi zarar etmekten endişe duyuyor.







2018'DE ZARAR KAÇINILMAZ







Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç, tavan fiyat ile yüzde 30'lara varan indirimlerle karşılaştıklarını belirterek, hatta İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde indirim oranı yüzde 40'ları bulunca şirketlerin zor duruma düştüğünü söyledi. Özgür Koç, tavan fiyat nedeniyle 2017'de trafik sigortasından gelir kaybına uğrayacaklarını, 2018'de ise zararın kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Yapılan hesaba göre 2.2 milyar liralık bir zarardan bahsediliyor. Bu senenin sonunda 2.2 milyar lira zarar olacak diyemeyiz. İndirim nedeniyle gelirden 2.2 milyar liralık kayba uğrayacağız. Bu kaybın dörtte biri sene sonuna, gerisi gelecek senelere yansır" dedi. Koç, trafikte biran önce serbest sisteme dönülmesi gerektiğini de vurguladı.







SERBEST DÜZENE DÖNÜLMELİ







Geçen 1.5 yılda artan primler nedeniyle şirketlerin trafik sigortasında biraz nefes aldığına değinen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum geçen sene para kazanmışız gibi kamuoyunda bir algı yarattı. Tüm sektör olarak geçen yıl 18 milyon lira gelir elde ettik. Sadece biraz nefes aldık, para kazanmadık. Bu nefes sayesinde tavan fiyat uygulamasıyla gelen indirime dayanabiliriz. Ancak serbest düzene dönülmez ve fiyatlar böyle devam ederse önümüzdeki yıldan itibaren şirketlerin gelir tablolarında ciddi baskı olacaktır." Özgür Koç, 2015 yılında trafik sigortasında yaşananlar nedeniyle iki şirkete el konulduğunu da hatırlatarak, yeniden bir-iki şirkete el konulmasını beklemeden, tavan fiyat uygulamasının sonuçları öngörülerek orta yol bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.







PEŞİN SATMAK ZORUNDA DEĞİLİZ







NEOVA Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç, bazı şirketlerin poliçe kesmekten kaçtıkları ve trafik sigortasında taksitli dönemin kapanıp, peşin ödemeye geçildiği yönündeki söylemler hakkında şunları söyledi: "12 Nisan'ın hemen sonrasında poliçe düzenlenmesi konusunda kargaşa yaşandı, ancak durum normale döndü. Bugün kimi şirketler trafik poliçesini peşin, kimileri ise taksitli satıyor. Şunu da belirtmekte fayda var, trafik, yönetmelik gereği peşin satılan bir poliçedir, bize bu hak tanınıyor. 12 Nisan'dan sonra ise önce peşin uygulamaya geçildi, şimdilerde ise yine taksitli satışa dönüldü."







SİGORTA HAFTASI BAŞLIYOR







Her yıl mayıs ayının son haftası kutlanan Sigorta Haftası, bu sene 29 Mayıs Pazartesi günü VI. Ulusal Sigorta Sempozyumu ile başlayacak. Ulusal Sigorta Sempozyumu, Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Halim Mete ile Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Sempozyumda "Sigorta Sektöründe İnovasyon" başlıklı oturum da yapılacak. TSB Genel Sekreteri M. Akif Eroğlu'nun moderatörlüğünü yapacağı oturumda Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Arif Hikmet Cesur ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Daire Başkanı Mehmet Höbek kamu otoritesi yönüyle inovasyon/ denetim ve gözetimde yenilikler hakkında; TSB Başkan Yardımcısı ve Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen ve Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdürü Mustafa Akmaz ise sigorta şirketleri yönüyle inovasyon konularında konuşma yapacak.







kaynak:memurlar