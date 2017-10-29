TRAFİK SİGORTASINA ZAM GELİYOR
Zorunlu trafik sigortasına zam sinyali geldi. Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy, "Trafik sigortası prim fiyatlarında 2018 yılı için mutlaka bir güncelleme olacaktır." dedi.
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy, Marmara Üniversitesi'nde "Türk sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün genel görünümü" konulu konferansa katıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Çakırsoy, kendisine yöneltilen "2018 yılı için trafik sigortasında prim fiyatlarında bir değişim ya da artış bekleniyor mu?" sorusuna "Mutlaka olacaktır çünkü Türkiye'de biliyorsunuz dinamik bir piyasa var. Artan birtakım maliyetler var" yanıtını verdi.
"RAKAM BELİRTMEM DOĞRU OLMAZ"
Durumu senaryolar, alternatifler şeklinde müsteşara, bakana sunacaklarını belirten Çakırsoy şöyle konuştu:
"Onlara sunacağız. Mutlaka bir güncelleme olacaktır. Hepimiz toplumun içinde yaşıyoruz, belli maliyetler artıyor, bunlara bakılacak. Ama benim bu aşamada bir rakam zikretmem, şu oran olacaktır demem doğru olmaz ama mutlaka bir güncelleme olacaktır."
"BASAMAK SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR"
İyi sürücü kötü sürücü ayrımının ise daha fazla belirginleşebileceğini ifade eden Çakırsoy, "7 basamak olan sürücü skalasının belki 17 basamak olmasını, iyi sürücünün daha çok ödüllendirilmesini, ama maalesef trafik canavarı dediğimiz sürücülerin de belki daha çok prim anlamında cezalandırılmasını konuşacağız. Bu sistem kendini sürekli güncellemek zorunda olan bir sistem" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Yeni Emlak Taslağı Hayata Geçiyor! Komisyon Yüzde 3'te Sabitlenecek
- Cam Filmine Işık Geçirgenliğinin Yüzde 70 Olması Şartıyla İzin Verilecek
- Suriye'deki Teröristleri Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Geçiren Kaçakçılar Tarife Değiştirdi
- İstanbul'a 5 Bin Yeni Polis Ve Bekçi Alınacak
- Dünyanın En Hızlı Özel Jeti Geliyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar