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Trafik Sigortasına Zam Geliyor

TRAFİK SİGORTASINA ZAM GELİYOR

Zorunlu trafik sigortasına zam sinyali geldi. Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy, "Trafik sigortası prim fiyatlarında 2018 yılı için mutlaka bir güncelleme olacaktır." dedi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Trafik Sigortasına Zam Geliyor(9/10)5

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy, Marmara Üniversitesi'nde "Türk sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün genel görünümü" konulu konferansa katıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Çakırsoy, kendisine yöneltilen "2018 yılı için trafik sigortasında prim fiyatlarında bir değişim ya da artış bekleniyor mu?" sorusuna "Mutlaka olacaktır çünkü Türkiye'de biliyorsunuz dinamik bir piyasa var. Artan birtakım maliyetler var" yanıtını verdi.

"RAKAM BELİRTMEM DOĞRU OLMAZ"

Durumu senaryolar, alternatifler şeklinde müsteşara, bakana sunacaklarını belirten Çakırsoy şöyle konuştu:

"Onlara sunacağız. Mutlaka bir güncelleme olacaktır. Hepimiz toplumun içinde yaşıyoruz, belli maliyetler artıyor, bunlara bakılacak. Ama benim bu aşamada bir rakam zikretmem, şu oran olacaktır demem doğru olmaz ama mutlaka bir güncelleme olacaktır."

"BASAMAK SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR"

İyi sürücü kötü sürücü ayrımının ise daha fazla belirginleşebileceğini ifade eden Çakırsoy, "7 basamak olan sürücü skalasının belki 17 basamak olmasını, iyi sürücünün daha çok ödüllendirilmesini, ama maalesef trafik canavarı dediğimiz sürücülerin de belki daha çok prim anlamında cezalandırılmasını konuşacağız. Bu sistem kendini sürekli güncellemek zorunda olan bir sistem" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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