Deaş Davasında 39 Kişi Tahliye Edildi, Duruşmaya Canlı Bomba'ya Rahmet Sözleri Damga Vurdu
Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri Olarak John Kelly'yi Atadı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
Devlet Bahçeli: 1 Ekim'den Sonra Gereğini Yapacağız
Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
Trafik Kazasında Öldü Denildi, 20 Yıl Sonra Darp Edilerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Charlie Gard Bebek, Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarıldıktan Sonra Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'yı Yenerek Şampiyon Oldu
İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
Cumhuriyet Gazetesi Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı
Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
Ve Fenerbahçe Kjaeri Sattı
Saadet Partisi, Büyük Kudüs Mitingi E Cristiano Ronaldo'yu Davet Etti
Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
Genç Kız, Aynı Gün İçerisinde İki Farklı Adamın Tecavüzüne Uğradı
Diyarbakır'da Hain Tuzak! Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama Oldu
Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı

trafik sigortasına havuz modeli

TRAFİK SİGORTASINA HAVUZ MODELİ

Hazine, tavan fiyat uygulamasından zarar ettikleri için trafik sigortası yapmayan şirketler için ‘havuz' modelini hayata geçiriyor. Hasarlı araç poliçeleri tüm şirketlerin olduğu havuzda biriken fondan karşılanacak

Tarih : 31 Mayıs 2017, 10:08
Puan Ver : Trafik Sigortasına Havuz Modeli(5/10)6


Tavan fiyat uygulamasının yarattığı maliyetler yüzünden farklı gerekçeler öne sürüp trafik sigortası yapmayan sigorta şirketleri için Hazine Müsteşarlığı yeni bir model üzerinde çalışmaya başladı. Buna göre yüksek hasarlı olduğu için firmaya yüksek maliyet yaratan ve şirketin sigorta yapmaya yanaşmadığı poliçeler havuza atılacak. Şirketlerin ağır hasarlı olmasa bile sigortalamak istemedikleri 4. basamaktaki araçlar da bu havuza aktarılabilecek.



ZARARI PAYLAŞACAKLAR

Şirketlerin mevcut poliçelerde Hazine'ye aktardığı fonun bir bölümü bu havuz için kullanılacak. Yüksek hasarlı araçların aktarıldığı havuz yıl sonunda zarar edecek olursa, bu zarar sigorta şirketlerinin pazar payları oranında karşılanacak. Bunun yanında, her poliçeden kesilen yüzde 5 oranındaki Trafik Hizmetleri Geliştirme Payı'nın büyük oranda oluşturulacak havuza aktarılması bekleniyor. Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun, TARSİM'de olduğu gibi maliyetin bütün şirketler arasında paylaşılacağı dolayısıyla mağduriyetlerin de ortadan kalkacağını söyledi. Modelin içeriğinin henüz netleşmediğini çünkü şirketlerin bu havuzun içerisinde devlet desteğinin mutlaka olmasını beklediğini dile getiren Uzun, "Şimdi Hazine bu havuza aktaracağı payın yüzde kaç olması gerektiği konusunda taraflarla görüşmeler yapıyor" dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Trafik  Sigortasına  Havuz  Modeli    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER