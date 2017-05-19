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trafik sigortası yapmayana ceza geliyor

TRAFİK SİGORTASI YAPMAYANA CEZA GELİYOR

Hazine, tavan fiyat uygulaması nedeniyle maliyetleri arttığı için sigorta yapmayan şirketlerin peşine düştü. Acente ekranlarını da inceleyen ekipler, sigorta yapmayana ceza kesecek

Tarih : 19 Mayıs 2017, 13:10
Puan Ver : Trafik Sigortası Yapmayana Ceza Geliyor(8/10)7


Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı, trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasından sonra maliyetleri arttığı için kredi kartına taksiti kaldıran, hasarlı araçlarda ise işi yokuşa süren sigorta şirketlerinin peşine düştü. Hem kendi sistemi üzerinden hem de acentelerin ekranlarından takibe başlayan Hazine, sigorta yapmayan şirketlere ceza kesecek.



'TAVAN UYGULAMASI KALKSIN' İSTEĞİ

Özgür Sigortacılar Platformu Başkanı Neşe Demirağ, sigorta şirketlerinin vatandaşı ciddi anlamda mağdur ettiğini, Hazine yetkililerinin de bu durum üzerine harekete geçtiğini söyledi. Ekiplerin pek çok acenteyi ziyaret edip ekranlarını inceledikleri bilgisini veren Demirağ, ortada çözülemeyen tuhaf bir durum olduğunu söyledi. Sigorta Aracılar ve Acenteler Derneği Başkanı İrfan Uzun ise, şirketlerin birlikte hareket ettiklerini ve inatla trafik sigortası yapmadıklarını söyledi. Şirketlerin trafik sigortası yapmak için, ek hizmetlerin bulunduğu fiyatı daha yüksek olan paketleri dayattığını ifade eden Uzun, "Acenteler ne yapacağını şaşırmış durumda. Tavan fiyatın kaldırılması için uğraşıyorlar. Zaten uygulama yıl sonuna kadar ama onu beklemeye bile tahammülleri yok" diye konuştu.



ACENTELERDEN BİLGİ ALIYOR

İsmini vermek istemeyen bir acente ise Hazine yetkililerinin ekranlarını incelediğini, kendilerinden de durumla ilgili bilgi aldığını söyledi. Hazine yetkilileri ise ortada bir mağduriyet olduğunu ve kanuna aykırı davrananlar hakkında cezai işlem yapılacağını dile getirdi. Sigortacılık Kanunu gereği şirketler sigorta yapmaktan kaçınamaz. Bu doğrultuda Sigortacılar Birliği'nin yönetmeliğinde de bu madde uyarınca, aldığı kararlara uymayan üyelerine 5 bin ila 50 bin lira arasında ceza kesileceği yazıyor.



 



kaynak:ahaber








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