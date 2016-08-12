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trafik sigortası primleri düştükçe düşüyor!

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ DÜŞTÜKÇE DÜŞÜYOR!

Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamada, trafik sigortası primlerinde Mayıstan itibaren başlayan düşüşün Ağustos itibariyle ilk defa trafiğe girenlerde yüzde 15, tüm araç grupları ile tüm basamaklarda ortalama yüzde 10'a ulaştığı vurgulandı.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 14:34
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    Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamada, trafik sigortası primlerinde Mayıstan itibaren başlayan düşüşün Ağustos itibariyle ilk defa trafiğe girenlerde yüzde 15, tüm araç grupları ile tüm basamaklarda ortalama yüzde 10'a ulaştığı vurgulandı.

Mayıs ayı itibariyle primler de tüm araç grupları ve tüm basamaklarda düşüş eğilimine girdi. Ağustos 2016 başı itibariyle primlerdeki düşüş yüzde 10'a ulaştı. Sisteme ilk defa giren ve fiyat artışlarından en çok etkilenen grup olan 4. basamaktaki prim düşüşü yüzde 15'i buldu.








Etiketler: Trafik  Sigortası  Primleri  Düştükçe  Düşüyor    haber

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