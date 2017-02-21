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trafik sigortası primleri 400 liraya kadar düşecek

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ 400 LİRAYA KADAR DÜŞECEK

Araç yerine kişilerin sigortalanması ile sigortalı tabanı genişleyecek.

Tarih : 21 Şubat 2017, 10:08
Puan Ver : Trafik Sigortası Primleri 400 Liraya Kadar Düşecek(9/10)12


Araç yerine kişilerin sigortalanması ile sigortalı tabanı genişleyecek. Sabıkalı sürücünün primi 5 bin liraya çıkacağı için araç kullanması zorlaşacak. Hasar maliyeti de düşünce temiz sürücünün primi 400 liraya kadar düşecek

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in onlarca kazaya karışmasına rağmen en son 1 polis memurunun ölmesine neden olan kazada kullandığı otomobilin en düşük primle sigortalı olduğu ortaya çıkınca sigortacılar da şaşırmıştı. O gün sigortacılar arasında başlayan araçlar yerine sürücülerin sigortalanması görüşüne artık devlet de destek vermeye başladı.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında yeni model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Şimşek "Trafik sigortası zorunlu bir sigorta.

Sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiş.



Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Arabanın sigortası var, deneyimsiz şoföre al sür diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim çalışıyorlar. İngiltere'de sürücünün sigortalandığı bir sistem. Sadece taşıt değil sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu muhtemelen kaza ve zarar sayısını azaltır, primleri aşağı çeker" açıklaması yaptı.



Edindiğimiz bilgilere göre Şimşek'in talimatının ardından çalışmaya başlayan Hazine, şu anda 16 milyon olan ve tüm araçların bile sigortalanması durumunda 21 milyona çıkma potansiyeli bulunan trafik sigortasında araçlar yerine kişilerin sigortalanması ile sigortalı sayısını 35 milyona çıkarmayı hedefliyor.



 



kaynak:ahaber

 










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