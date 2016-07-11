

Araç sahiplerini ilgilendiren bir haber geldi. Trafik sigortası fazla alınan araç sahiplerinin paraları iade edilecek. Yaklaşık olarak 1 milyon araç sahibinden yaklaşık olarak 100 TL fazla trafik sigortası primi alınmıştı. O paralar iade edilecek.







Araç sahiplerinden yılda bir kez trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Sigortası olmayan araçların trafiğe çıkma hakkı bulunmamaktadır. Zorunlu trafik sigortasındaki limitler trafik kazasında oluşacak zararın türüne göre değişir. Herhangi bir can kaybı olması durumunda ölenin yakınlarına verilmesi gereken miktar, yaralanma olması durumunda hastane masrafları için ödenecek miktardan farklıdır. 2014'ün haziran ayından 2015'in eylül ayına kadar geçen 15 aylık sürede araçların hasar kaydı tutulmadığından, hasarlı olan olmayan tüm araçlardan kesinti yapıldı. Bu yanlış uygulamanın tespitinden sonra ise trafik sigortası iadelerinin olması kararlaştırıldı.







31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren trafik sigortası primlerinin iadesi başlayacak. Yaklaşık 1 milyon araç sahibine yaklaşık olarak 100 tl iade yapılacak.