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Trafik Polisinin Kibarlığı, Keşke Her Polis Böyle Olsa Dedirtti

TRAFİK POLİSİNİN KİBARLIĞI, KEŞKE HER POLİS BÖYLE OLSA DEDİRTTİ

İki şoför arasında arabuluculuk yapan polisin, tatlı tatlı olayı açıklaması, herkesin içindeki kibarlık özlemini canlandırdı.

Tarih : 04 Ekim 2017, 16:20
Puan Ver : Trafik Polisinin Kibarlığı, Keşke Her Polis Böyle Olsa Dedirtti(7/10)3

Trafik polisi, şoföre sabırla ve kibarca olayı açıkladı, sosyal medyadan polise tebrik yağdı.

ÇOCUĞA ANLATIRCASINA AÇIKLADI

Taksici ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Polisin arabuluculuk yaptığı olayda, şoföre problemi çocuğa anlatır gibi sabırla ve nazikçe anlatması izleyenlerin içini ısıttı.

KİBARLIĞA ÖZLEMİMİZ VAR

Kavgaların ve cinayetlerin eksik olmadığı günümüzde, polisin tatlı tatlı olayı açıklaması ilaç gibi geldi. Kibarlığa olan ihtiyacımızı yeniden hatırlatan polise, sosyal medyadan tebrik yağdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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