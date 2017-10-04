Trafik polisi, şoföre sabırla ve kibarca olayı açıkladı, sosyal medyadan polise tebrik yağdı.

ÇOCUĞA ANLATIRCASINA AÇIKLADI

Taksici ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Polisin arabuluculuk yaptığı olayda, şoföre problemi çocuğa anlatır gibi sabırla ve nazikçe anlatması izleyenlerin içini ısıttı.

KİBARLIĞA ÖZLEMİMİZ VAR

Kavgaların ve cinayetlerin eksik olmadığı günümüzde, polisin tatlı tatlı olayı açıklaması ilaç gibi geldi. Kibarlığa olan ihtiyacımızı yeniden hatırlatan polise, sosyal medyadan tebrik yağdı.

Kaynak: haberinburada