TRAFİK POLİSİNİN KİBARLIĞI, KEŞKE HER POLİS BÖYLE OLSA DEDİRTTİ
İki şoför arasında arabuluculuk yapan polisin, tatlı tatlı olayı açıklaması, herkesin içindeki kibarlık özlemini canlandırdı.
Trafik polisi, şoföre sabırla ve kibarca olayı açıkladı, sosyal medyadan polise tebrik yağdı.
ÇOCUĞA ANLATIRCASINA AÇIKLADI
Taksici ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Polisin arabuluculuk yaptığı olayda, şoföre problemi çocuğa anlatır gibi sabırla ve nazikçe anlatması izleyenlerin içini ısıttı.
KİBARLIĞA ÖZLEMİMİZ VAR
Kavgaların ve cinayetlerin eksik olmadığı günümüzde, polisin tatlı tatlı olayı açıklaması ilaç gibi geldi. Kibarlığa olan ihtiyacımızı yeniden hatırlatan polise, sosyal medyadan tebrik yağdı.
Kaynak: haberinburada
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