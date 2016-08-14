

Son 3 yıldır neredeyse yüzde 500'ü bulan trafik sigorta primlerindeki yükseliş, kademeli olarak düşmeye devam ediyor. Hazine'nin sigorta şirketlerine yaptığı müdahale sonrası, trafik poliçelerinde ağustos ayı itibariyle bazı şirketlerde yüzde 10-15 arasında fiyat indirimine gidildi. Poliçe fiyatlarında indirime gitmeyen sigorta şirketleri de bulunuyor.







Konut faizlerinde ilk indirime giden kamu bankaları, trafik poliçe fiyatlarını da aşağı çeken ilk kurumlar olarak göze çarpıyor. Ziraat Bankası sıfır kilometre binek bir otomobilin trafik poliçesini 345 liraya kadar çekti. Buna karşın özel şirketlerde fiyatlar halen 800-900 lira civarında seyrediyor. Bazı şirketlerde ise binek otomobil trafik poliçesi fiyatı 1.200 liralara kadar çıkıyor.







Türkiye Sigorta Birliği'nce (TSB) trafik sigortası primlerindeki düşüşün ağustos ayı itibarıyla ilk defa trafiğe girenlerde yüzde 15'i, tüm araç grupları ile tüm basamaklarda ise ortalama yüzde 10'u bulduğu bildirildi. Birlikten yapılan açıklamada, trafik sigortası primlerinde mayıs ayından itibaren başlayan düşüşün ağustos ayı itibarıyla ilk defa trafiğe girenlerde yüzde 15'e, tüm araç grupları ile tüm basamaklarda ortalama yüzde 10'a ulaştığı kaydedildi.