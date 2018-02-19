Şampiyonlar Liginde Bülent Uygun, Ertuğrul Sağlam'ı Devirdi
Fitch, Ekonomik Krizdeki Yunanistan'ın Kredi Notunu Yükseltti
Dzeko'dan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü
Korkunç Kazadan Yürek Burkan Detay! Ölüm Bile Ayıramadı
Ümit Özat'tan İdam Çağrısı: Bunları Taksim'de Sallandıracaksın!
Fenerbahçeli Giuliano İddialı Konuştu: Ben Seçileceğim
Rus Bürokrattan Afrin İçin Kritik Öneri: Arabuluculuk Yapabiliriz
Tahran'da Tarikatçılar Sokaklara Döküldü: 3 Polis Öldü
Ünlü Uzmandan Gençlere Afrin Uyarısı: Sosyal Medyaya Dikkat!
Trafik Magandası, Sürücüsüz Giden Aracın Üzerine Çıktı!
Milli Futbolcu Yunus Mallı'nın Hocası İstifa Etti
Suriye Krizine Ab Müdahil Oldu: Harekete Geçmeliyiz
Almanya'da Pazartesi Protestosu! Taraftar Tepkili
Kamyonet Kaldırıma Daldı, Kamera Anbean Kaydetti: 1 Ölü, 2 Yaralı
Drogba'nın Oğlu Fransız Ekibine Transfer Oldu
Vasiyeti Açıklandı! Profesör, Bedenini Öğrencilerine Bağışladı
İzmirlilerden Yunanistan Vizesine Rekor Başvuru!
Şenol Güneş'ten Olay Sözler: Kendimizi Favori Olarak Görmüyoruz
Gençlerbirliği'nden Göztepe'ye Farklı Tarife!
Elbisede Bulunan Leke Katili Ortaya Çıkardı

Trafik magandası, sürücüsüz giden aracın üzerine çıktı!

TRAFİK MAGANDASI, SÜRÜCÜSÜZ GİDEN ARACIN ÜZERİNE ÇIKTI!

İzmir'de araç hareket ederken sürücü koltuğundan inerek aracın üstüne çıkıp tehlike saçtı. Bu sırada 2 gençte cep telefonları ile gülerek o anları kameraya kaydetti.

Tarih : 19 Şubat 2018, 23:50
Puan Ver : Trafik Magandası, Sürücüsüz Giden Aracın Üzerine Çıktı!(8/10)4

İzmir Konak 1. Sanayi Sitesi içerisinde, gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 kişiden biri arabayı çalıştırıp hareket ettikten sonra sürücü koltuğundan inip, aracın üstüne çıktı. Aracın üzerine çıkan sürücü, müzik eşliğinde ayakta elleri cebinde dururken araç sürücüsüz ilerlemeye başladı.

KAZADAN KIL PAYI KURTULDULAR

Bu sırada 2 kişi de cep telefonları ile gülerek bu anları kaydetmeye başladı. Aracın üzerindeki şahıs, yoldan çıkan aracı, camdan sarkarak direksiyonunu düzeltirken bir ara inip aracı arkasından izlediği görüldü. Şahıs daha sonra, aracın arkasından koşup aracı kontrol altına aldı. Park halindeki araçlar çarpmadan görüntüler son bulurken bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile büyük tepkilere neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trafik  Magandası  Sürücüsüz  Giden  Aracın  Üzerine  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER