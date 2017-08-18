TRAFİK MAGANDALARI KAVGA ETTİ, TIR ŞOFÖRÜ YANLIŞLIKLA KENDİNİ VURDU
Sakarya'da bir aracı sıkıştırdığı iddia edilen TIR şoförü, önünü kesen araçtaki 4 kişiyle trafikte kavga etmeye başladı. Kavga sırasında silahını çeken TIR şoförü, yanlışlıkla kendini vurdu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 4 kişi araçlarını sıkıştırdığını iddia ettikleri TIR sürücüsü ile kavga etti. TIR sürücüsünün kavga sırasında çıkardığı tabancası ateş alınca kendini ayağından vurdu.
TIR'IN ÖNÜNÜ KESTİLER
Olay, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Feyzullah Atakul idaresindeki TIR, hafif ticari aracı solladı. Hafif ticari araçtakiler, TIR'ı durdurdu. Hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile TIR sürücüsü Feyzullah Atakul arasında kavga çıktı.
KENDİ SİLAHITLA KENDİNİ VURDU
Tabancasını çıkaran Feyzullah Atakul tetiğe dokununca mermi ayağına isabet etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Feyzullah Atakul'a müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feyzullah Atakul tedavi altına alındı. Jandarma 4 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar