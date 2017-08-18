Sakarya'da bir aracı sıkıştırdığı iddia edilen TIR şoförü, önünü kesen araçtaki 4 kişiyle trafikte kavga etmeye başladı. Kavga sırasında silahını çeken TIR şoförü, yanlışlıkla kendini vurdu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 4 kişi araçlarını sıkıştırdığını iddia ettikleri TIR sürücüsü ile kavga etti. TIR sürücüsünün kavga sırasında çıkardığı tabancası ateş alınca kendini ayağından vurdu.

TIR'IN ÖNÜNÜ KESTİLER

Olay, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Feyzullah Atakul idaresindeki TIR, hafif ticari aracı solladı. Hafif ticari araçtakiler, TIR'ı durdurdu. Hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ile TIR sürücüsü Feyzullah Atakul arasında kavga çıktı.

KENDİ SİLAHITLA KENDİNİ VURDU

Tabancasını çıkaran Feyzullah Atakul tetiğe dokununca mermi ayağına isabet etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Feyzullah Atakul'a müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feyzullah Atakul tedavi altına alındı. Jandarma 4 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada