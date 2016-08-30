“Çalışmalarımıza göre trafik yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan toksinlerin de tıpkı uyku pozisyonu, yaş, kilo, sigara ve alkol tüketiminde olduğu gibi horlamayla bağlantısı olduğunu tespit ettik”



Norveç'in Bergen Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma trafik kirliliği ve zehirli gazların horlamaya yol açtığını ortaya koydu. 12 bin kişiyle yapılan araştırma hakkında açıklama yapan araştırma ekibinden Dr. Ane Johannessen, “Çalışmalarımıza göre trafik yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan toksinlerin de tıpkı uyku pozisyonu, yaş, kilo, sigara ve alkol tüketiminde olduğu gibi horlamayla bağlantısı olduğunu tespit ettik” diye konuştu.