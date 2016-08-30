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trafik kirliliği horlatıyor

TRAFİK KİRLİLİĞİ HORLATIYOR

“Çalışmalarımıza göre trafik yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan toksinlerin de tıpkı uyku pozisyonu, yaş, kilo, sigara ve alkol tüketiminde olduğu gibi horlamayla bağlantısı olduğunu tespit ettik”

Tarih : 30 Ağustos 2016, 17:25
Puan Ver : Trafik Kirliliği Horlatıyor(0/10)


Norveç'in Bergen Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma trafik kirliliği ve zehirli gazların horlamaya yol açtığını ortaya koydu. 12 bin kişiyle yapılan araştırma hakkında açıklama yapan araştırma ekibinden Dr. Ane Johannessen, “Çalışmalarımıza göre trafik yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan toksinlerin de tıpkı uyku pozisyonu, yaş, kilo, sigara ve alkol tüketiminde olduğu gibi horlamayla bağlantısı olduğunu tespit ettik” diye konuştu.








Etiketler: Trafik  Kirliliği  Horlatıyor    haber

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