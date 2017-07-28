TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ DENİLDİ, 20 YIL SONRA DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşında yaşamını yitiren Yeğen'in 1997 yılında Alaşehir-Denizli Karayolu'ndaki Piyadeler Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazası sonucunda değil darp edilerek öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine, dosyanın zaman aşımına uğramasına az bir süre kala yeniden incelemeye alındığı belirtildi.
TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ SÜSÜ VERİLMİŞ
Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan çalışmalar neticesinde, 'jilet Ali' lakaplı Ali Yeğen isimli şahsın darp edilmek suretiyle öldürüldüğü ve olaya trafik kazası süsü verilmek suretiyle olayın kapatılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay ile ilgili V.A. (57), M.U. (49), H.Y. (55) ve N.Ö. (47) isimli şahıslar gözaltına alınmış, kasten adam öldürme şüphesi kanaati ile Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye sevk edilen şüphelilerden V.A. (57), M.U. (49) ve N.Ö. (47) tutuklanmıştır."
Kaynak: haberinburada
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