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trafik kazasında hayatını kaybeden savcı...

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN SAVCI...

Trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve gerçekleştirdiği çeşitli projelerle dikkati çekti.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 13:56
Puan Ver : Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Savcı...(8/10)7


Trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper,  FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve gerçekleştirdiği çeşitli  projelerle dikkati çekti. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Türkiye'deki ilk  iddianameyi hazırlayan Alper, kadın cezaevinde üretilen tekstil ürünlerine marka tescili yaptırdı.



Denizli'deki trafik kazasında  şoförüyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Fetullahçı Terör  Örgütü (FETÖ) ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve gerçekleştirdiği çeşitli  projelerle hafızalara kazındı.



Şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobille  Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi  ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde Uğur T'nin (53) kullandığı 64 DL 821  plakalı hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Alper, kentte  birçok çalışmaya imza attı.



Yaklaşık 2 yıl önce Denizli'ye atanan Alper, ceza infaz kurumlarında  uyguladığı sosyal projelerle adından söz ettirdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trafik  Kazasında  Hayatını  Kaybeden  Savcı    haber

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