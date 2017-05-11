Trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve gerçekleştirdiği çeşitli projelerle dikkati çekti.



Trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve gerçekleştirdiği çeşitli projelerle dikkati çekti. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Türkiye'deki ilk iddianameyi hazırlayan Alper, kadın cezaevinde üretilen tekstil ürünlerine marka tescili yaptırdı.



Denizli'deki trafik kazasında şoförüyle hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve gerçekleştirdiği çeşitli projelerle hafızalara kazındı.







Şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde Uğur T'nin (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Alper, kentte birçok çalışmaya imza attı.







Yaklaşık 2 yıl önce Denizli'ye atanan Alper, ceza infaz kurumlarında uyguladığı sosyal projelerle adından söz ettirdi.







kaynak:milliyet