TRAFİK KAZASI GEÇİREN BURAK TRABZON'A DÖNDÜ, ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, İstanbul'da geçirdiği kazanın ardından Trabzon'a gelerek çalışmalara başladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maça odaklanırken, yaptığı kazayla ölümün kıyısından dönen Burak Yılmaz da çalışmalara başladı.
Golcü futbolcu Burak Yılmaz, Trabzon'a döndü ve tek başına çalıştı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Öte yandan Burak'ın düz koşu yaptığı anlar Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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