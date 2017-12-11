Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Türkiye'de Hamsi İhracatından 2,7 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi
Kim Jong-Un Futbol Fanatiği Çıktı, İşte Tuttuğu Takım
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı
Türkiye'de Ges Yatırımları Artıyor
3 Yıldır 5 Kuruş Almadan Çalışıyorlar
Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da
Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi

Trafik kazası geçiren Burak Trabzon'a döndü, çalışmalara başladı

TRAFİK KAZASI GEÇİREN BURAK TRABZON'A DÖNDÜ, ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, İstanbul'da geçirdiği kazanın ardından Trabzon'a gelerek çalışmalara başladı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Trafik Kazası Geçiren Burak Trabzon'a Döndü, Çalışmalara Başladı(5/10)1

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maça odaklanırken, yaptığı kazayla ölümün kıyısından dönen Burak Yılmaz da çalışmalara başladı.

Golcü futbolcu Burak Yılmaz, Trabzon'a döndü ve tek başına çalıştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Öte yandan Burak'ın düz koşu yaptığı anlar Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trafik  Kazası  Geçiren  Burak  Trabzon  A  Döndü  Çalışmalara  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER