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TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI!


TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI!
Tarih : 07 Temmuz 2017, 19:31
Puan Ver : Trafik Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı!(10/10)9


Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Alper Kurtça idaresindeki 55 PG 995 plakalı minibüs, ilçe merkezi girişinde park halindeki Reşat Yurttaş'a ait 38 YP 328 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.



Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 10 kişi yaralandı.



 



 



 



kaynak:haberler








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