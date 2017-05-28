Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Geri Dönüyor !
Oneplus 3T Satıştan Kalkıyor
Samsung Galaxy S9 Geliştirilme Aşamasında
Kingston Kc1000 Nvme Pcıe Ssd Modeli Geliştirildi
General Mobile Gm 6 Android One Satışta
Microsoft, Windows 10 Çin Hükümeti Özel Sürümünü Açıkladı
Intel, Thunderbolt 3 Teknolojisini Ücretsiz Yapmayı Düşünüyor
13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Manisa'da Deprem Meydana Geldi !
Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi
Wannacry En Sert Windows 7'yi Vurdu!
İştahsız Çocuğa Sakın Baskı Yapmayın!
Huysuz Virjin'i Yeni Reklam Filmi İçin Bambaşka Biri Oldu
Başakşehir Şampiyon Olur Demedim
Fetö'nün Kalesi, Kurşuna Dayanıklı Ateş...
Bitcoin Tüm Dünyanın Ortak Parası Olmak Üzere!
Edirne'de Sıcak Dakikalar
Trump Zirveyi Karıştırdı
Domates Üretimi Ve İhracatınde Neler Oluyor?
İlk Yerli Otomobil 2019'da Piyasada

TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ GERİ DÖNÜYOR !


TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ GERİ DÖNÜYOR !
Tarih : 28 Mayıs 2017, 13:44
Puan Ver : Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Geri Dönüyor !(10/10)11


TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, suistimal edildiği ve amacından saptırıldığı gerekçesiyle geçen yıl kaldırılan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nin (TEDES) tekrar geri döndüğünü açıkladı. Aynı zamanda Ak PartiErzurum Milletvekili olan Ilıcalı, Intertraffic İstanbul Fuarı'nda yaptığı açıklamada, TEDES'in trafik kazalarını ve dolayısıyla can kaybını önlemek için Türkiye'nin farklı illerinde uygulanmaya başlandığını anımsattı.



Ilıcalı, şehir içinde trafiğin düzenlenmesi, mal ve can kaybının önlenmesi, hız ve ışık ihlalinin önüne geçilmesi gibi amaçlarla kurulan TEDES'te kesilen cezaların yüzde 70'inin Hazine'ye yüzde 30'unun ise belediyelere gittiğini hatırlattı. Getirilen düzenleme ile belediyelerin yüzde 30 pay almasının onların isteğini artırdığını dile getiren Ilıcalı, bu sayede sistemin hızla yayıldığını anlattı. Ilıcalı, "Ancak sonra bu işi suistimal edenler oldu. Bilerek veya bilmeyerek bazı belediyeler ve sistemi kuran şirketler bunu bir gelir kapısına dönüştürdü. İş amacından çıktı. Sonra hepimiz anormal ve haksız cezaların kesildiğini gördük." diye konuştu.



BAKANLIK EL ATTI...



Özellikle Ordu'da kesilen anormal cezalar sonrası vatandaşlardan tepki alındığını ifade eden Ilıcalı, sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiğini ve TEDES'i kaldırdığını söyledi. Ilıcalı, TEDES üzerinden adeta tuzak kurarak vatandaşın gelir kapısına dönüştürülmesine İçişleri Bakanlığı'nın müsaade etmediğinin altını çizdi.



 



 



kaynak:sabah






Etiketler: Trafik  Elektronik  Denetleme  Sistemi  Geri  Dönüyor      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER