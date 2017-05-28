

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, suistimal edildiği ve amacından saptırıldığı gerekçesiyle geçen yıl kaldırılan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nin (TEDES) tekrar geri döndüğünü açıkladı. Aynı zamanda Ak PartiErzurum Milletvekili olan Ilıcalı, Intertraffic İstanbul Fuarı'nda yaptığı açıklamada, TEDES'in trafik kazalarını ve dolayısıyla can kaybını önlemek için Türkiye'nin farklı illerinde uygulanmaya başlandığını anımsattı.







Ilıcalı, şehir içinde trafiğin düzenlenmesi, mal ve can kaybının önlenmesi, hız ve ışık ihlalinin önüne geçilmesi gibi amaçlarla kurulan TEDES'te kesilen cezaların yüzde 70'inin Hazine'ye yüzde 30'unun ise belediyelere gittiğini hatırlattı. Getirilen düzenleme ile belediyelerin yüzde 30 pay almasının onların isteğini artırdığını dile getiren Ilıcalı, bu sayede sistemin hızla yayıldığını anlattı. Ilıcalı, "Ancak sonra bu işi suistimal edenler oldu. Bilerek veya bilmeyerek bazı belediyeler ve sistemi kuran şirketler bunu bir gelir kapısına dönüştürdü. İş amacından çıktı. Sonra hepimiz anormal ve haksız cezaların kesildiğini gördük." diye konuştu.







BAKANLIK EL ATTI...







Özellikle Ordu'da kesilen anormal cezalar sonrası vatandaşlardan tepki alındığını ifade eden Ilıcalı, sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiğini ve TEDES'i kaldırdığını söyledi. Ilıcalı, TEDES üzerinden adeta tuzak kurarak vatandaşın gelir kapısına dönüştürülmesine İçişleri Bakanlığı'nın müsaade etmediğinin altını çizdi.











kaynak:sabah