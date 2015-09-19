TRAFİK DURUMUNA BAKMADAN YOLA ÇIKMAYIN
Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da resmen trafik çilesi yaşanıyor. Her iki köprüde de yoğunluk yüzde 70'lere kadar çıktı
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde erkenden tatile çıkan İstanbullular, yoğun bir trafikle karşı karşıya geldi. Trafiğin ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniyor.
Kurban Bayram tatiline özel araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar,trafik sürprizi ile karşılaştı. Hafta sonu Cuma trafiği ile birlikte bazı bölgelerdetrafik adeta durma noktasına geldi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar