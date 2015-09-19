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Trafik durumuna bakmadan yola çıkmayın

TRAFİK DURUMUNA BAKMADAN YOLA ÇIKMAYIN

Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da resmen trafik çilesi yaşanıyor. Her iki köprüde de yoğunluk yüzde 70'lere kadar çıktı

Tarih : 19 Eylül 2015, 09:51
Puan Ver : Trafik Durumuna Bakmadan Yola Çıkmayın(7/10)4


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde erkenden tatile çıkan İstanbullular, yoğun bir trafikle karşı karşıya geldi. Trafiğin ilerleyen saatlerde daha da etkili olması bekleniyor.



Kurban Bayram tatiline özel araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar,trafik sürprizi ile karşılaştı. Hafta sonu Cuma trafiği ile birlikte bazı bölgelerdetrafik adeta durma noktasına geldi.








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