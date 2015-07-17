

Ramazan Bayramı tatilini, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya kent merkezi yerine yazlıkların bulunduğu Korkuteli'nde geçirmek isteyenler Antalya- Korkuteli karayolunda trafiği kilitledi.



Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte, Antalya'da pek çok kişi tatilini geçirmek için şehir dışına gitmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının sahil kesiminde 40 dereceye ulaştığı Antalya'da vatandaşlar, daha serin olan yazlıkların bulunduğu Korkuteli ve Elmalı ilçelerine gitmek için yola çıktı. Dün akşamdan itibaren kent merkezini terk etmeye başlayan tatilciler, Antalya- Korkuteli'nde trafik yoğunluğuna neden oldu. Yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği Tahtalı mevkisinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol genişletme çalışması yapılan 2 kilometrelik bölümü sürücüler, bayram trafiği de eklenince 3 saatte geçebildi. Pek çok araç aşırı sıcak ve dur- kalk nedeniyle hararet yaptı. Sürücüler yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşarken, trafik ekipleri trafik akışını sağlamak için çabalıyor.