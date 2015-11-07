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trafik çilesi yaşamayın! işte yarın kapatılacak yollar

TRAFİK ÇİLESİ YAŞAMAYIN! İŞTE YARIN KAPATILACAK YOLLAR

Ankara'da 8 Kasım Pazar günü Atatürk Bulvarında ''İyilik Koşusu'' düzenlenecek. Binlerce kişinin katılması beklenen koşu için saat 06.00'dan itibaren birçok yol araç trafiğine kapatılacak. İşte araç trafiğine kapatılacak o yollar...

Tarih : 07 Kasım 2015, 12:56
Puan Ver : Trafik Çilesi Yaşamayın! İşte Yarın Kapatılacak Yollar(9.6/10)10


Ankara'da  8 Kasım Pazar günü Atatürk Bulvarında  'İyilik Koşusu' düzenlenecek. Binlerce kişinin katılması beklenen koşu için saat 06.00'dan itibaren birçok yol araç trafiğine kapatılacak. İşte araç trafiğine kapatılacak o yollar...



 



Ankara Emniyet Müdürlüğü 08 Kasım 2015 Pazar Günü Atatürk Bulvarında Yapılacak Olan İyilik Koşusunda Kapatılacak Yolları Belirledi.





08 Kasım 2015 Pazar günü Saat: 09.00-14.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarında yapılacak olan iyilik koşusu Kızılay Güvenpark önünden hareketle Çankaya istikametine doğru Meclis Çankaya kapısı önü kavşaktan U dönüşü yapılarak karşı şeride geçilip Sıhhiye istikametine doğru, Sıhhiye Hitit Heykeli önünden U dönüşü yapılarak Kızılay meydanı Güvenpark önünde son bulacak koşu ile ilgili ilgili;



Atatürk Bulvarı, Çankaya Meclis kapısı önünden, Sıhhiye Hitit Heykeli arası ve Bulvara çıkan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak 06.00-14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacaktır.



 



Haber Ankara olarak tüm Ankaralıları mağduriyet yaşamamaları bakımından alternatif ulaşım olanaklarını kullanmaları ve kapalı yolları hesaba katarak programlarını yapmaları konusunda uyarıyoruz.








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