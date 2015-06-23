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trafik canavarının ehliyetine 2032 yılına kadar el konuldu

TRAFİK CANAVARININ EHLİYETİNE 2032 YILINA KADAR EL KONULDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2032 yılına kadar el konuldu.

Tarih : 23 Haziran 2015, 09:22
Puan Ver : Trafik Canavarının Ehliyetine 2032 Yılına Kadar El Konuldu(10/10)7


Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2032 yılına kadar el konuldu. Akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsünün alkollü araç kullandığı ihbarını alan trafik polisleri, araç için tertibat aldı. Polisin “dur” ikazına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Devrim Bulvarı'nda durdurulan otomobilin sürücüsü Cihat C. araçtan indirilerek alkol testi yapıldı. Cihat C.'nin 271 promil alkollü olduğu tespit edilirken, bu sırada aracın içinde oturan Cihat C.'nin arkadaşı Kadir Ç. görüntü alan gazetecilere saldırdı. Araya giren polis ve vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı Kadir Ç., ekip aracına bindirilerek karakola götürüldü. Sürücü Cihat C. de başka bir ekip aracı ile karakola götürüldü. Otomobil ise çekici ile otoparka alındı. Daha önce de 4 kez alkollü yakalanan Cihat C.'nin ehliyetine 2032 yılına kadar el konulduğu ve yaklaşık 9 bin lira ceza kesildiği öğrenildi. 2 ay önce de 149 promil alkollü ve ehliyetsiz yakalanan Cihat C., gazetecilere saldırmak isterken kelepçelenerek karakola götürülmüştü.








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