O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

trafik canavarı amasya yolunda hortladı 4 can gitti

TRAFİK CANAVARI AMASYA YOLUNDA HORTLADI 4 CAN GİTTİ

Trafik kazaları nedeniyle her gün onlarca kişi canından oluyor Biten kurban bayramı tatili ile yollar kan gölüne dödü. Bir acı haberde Amasya'dan geldi yağan yağış nedeni ile yollar kaygan oldu ve kaza haberleri ardı arkasına geldi.

Tarih : 01 Ekim 2015, 09:29
Puan Ver : Trafik Canavarı Amasya Yolunda Hortladı 4 Can Gitti(0/10)


Yaşanan korkunç trafik kazasıyla alakalı edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan İstanbul yönüne giden Orhan Turan yönetimindeki 34 ZR 2258 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı önünde karşı yönden gelen Yahya M. tarafından kulklanılan 34 FC 2567 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan Turan ile eşi Hülya Turan, annesi Fatıma Turan ve oğlu Nazım Turan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada aracın içinde sıkışan cenazeler, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Feci trafik kazasına ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği gelen haberler arasında








Etiketler: Trafik  Canavarı  Amasya  Yolunda  Hortladı  4  Can  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER