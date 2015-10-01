Trafik kazaları nedeniyle her gün onlarca kişi canından oluyor Biten kurban bayramı tatili ile yollar kan gölüne dödü. Bir acı haberde Amasya'dan geldi yağan yağış nedeni ile yollar kaygan oldu ve kaza haberleri ardı arkasına geldi.



Yaşanan korkunç trafik kazasıyla alakalı edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan İstanbul yönüne giden Orhan Turan yönetimindeki 34 ZR 2258 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı önünde karşı yönden gelen Yahya M. tarafından kulklanılan 34 FC 2567 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan Turan ile eşi Hülya Turan, annesi Fatıma Turan ve oğlu Nazım Turan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada aracın içinde sıkışan cenazeler, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Feci trafik kazasına ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği gelen haberler arasında