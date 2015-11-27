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trafiği canlı olarak görmek mümkün olacak

TRAFİĞİ CANLI OLARAK GÖRMEK MÜMKÜN OLACAK

Bing Maps kendisini geliştirmek ve harita sektöründe söz sahibi olabilmek için çok fazla efor sarfediyor. Ancak son özelliği muhtemelen bugüne kadar yapılmış en iyi atak olacak.

Tarih : 27 Kasım 2015, 09:58
Puan Ver : Trafiği Canlı Olarak Görmek Mümkün Olacak(10/10)8


Microsoft ve Google arasında her alanda yaşanan rekabetin bir örneğini de Maps yani Harita projelerinde görüyoruz. Bu alanda Google Maps'in Bing Maps'den ne kadar üstün olduğu aşikar.



Ancak Microsoft geçtiğimiz gün yayımladığı yeni sürümüyle bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.



Bing Maps'in yeni sürümünde artık trafik anlık olarak seyredilebilecek ve buna göre de trafik yoğunluğuna göre alternatif üretilebilecek.



Bunu yaparken 35.000'den fazla trafik kamerasından yararlanan Bing Maps bu özelliğini şimdilik 11 ülke kullanıcıları için paylaştı ve Türkiye o ülkelerden birisi değil. Ancak gelecek günlerde bu durumun değişmemesi için hiç bir neden yok.







PRIV Birleşik Krallıklar'a da Geldi








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