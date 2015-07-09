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trafiğe kayıtlı araç sayısında artış

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta mayıs ayında trafiğe kaydolan araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

Tarih : 09 Temmuz 2015, 14:09
Puan Ver : Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısında Artış(10/10)12


 Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta mayıs ayında trafiğe kaydolan araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'de mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 19 milyon 328 bin 83 taşıtın yüzde 52,6'sını otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8,5'ini traktör, yüzde 4,1'ini kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 110 bin 114 taşıt içinde otomobil yüzde 56,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,3 ile motosiklet, yüzde 15,5 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.










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