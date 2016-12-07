Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 21,8 artarak 20 milyon 887 bin 427'ye yükseldi. Ocak-ekim döneminde 983 bin 875 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 90 bin 920 taşıtın ise trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 892 bin 955 arttı.



Trafiğe kayıtlı araç sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 21,8 artarak 20 milyon 887 bin 427'ye çıktı.







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.







Buna göre, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 887 bin 420 taşıtın yüzde 53,5'ini Otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.







Trafiğe kaydı yapılan toplam 97 bin 938 taşıt içinde otomobil yüzde 60,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,5 ile kamyonet, yüzde 11,7 ile motosiklet, yüzde 7,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,4'ünün ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.







Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı eylüle göre yüzde 21,8 arttı. Bu artış, otomobilde yüzde 29,5, kamyonette yüzde 8,2, kamyonda yüzde 32,3, traktörde yüzde 47,3 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 1,9, otobüste yüzde 1,1, motosiklette yüzde 0,03, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 23,4 azalış oldu.







kaynak:milliyet