

YÜZDE 4.9 ARTTI!







Buna göre; Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 350 bin 893 adet taşıtın yüzde 53,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,5'ini traktör, yüzde 4'ünü kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.







Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 106 bin 986 taşıt içinde otomobil yüzde 60,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 14,3 ile motosiklet, yüzde 6,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,2'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.







Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mart ayına göre yüzde 4,9 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 7,9, motosiklette yüzde 15,7 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 20,9, otobüste yüzde 4, kamyonette yüzde 1,3, kamyonda yüzde 20,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,1, traktörde ise yüzde 7,1 azalış oldu.







Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 9,7 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 6,4, minibüste yüzde 45,4, otobüste yüzde 33, kamyonette yüzde 12,9, kamyonda yüzde 55,3, motosiklette yüzde 3,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 19 olarak gerçekleşti. Traktörde ise yüzde 0,1 artış oldu.







Ocak-Nisan döneminde 388 bin 126 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 705 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 356 bin 421 adet arttı.







Devri yapılan toplam 575 bin 466 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 3,1 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.







Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 10 milyon 816 bin 43 adet otomobilin yüzde 40'ı LPG, yüzde 32,3'ü dizel, yüzde 27,3'ü benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.







RENAULT VE VOLKSWAGEN LİDER







Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 64 bin 570 adet otomobilin yüzde 18,1'inin Renault, yüzde 12,1'inin Volkswagen, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 6,4'ünün Fiat, yüzde 6,3'ünün Opel, yüzde 6,2'sinin Ford, yüzde 5,5'inin Toyota, yüzde 5,5'inin Dacia, yüzde 4'ünün Mercedes-Benz, yüzde 3,8'inin Skoda olduğu, yüzde 25,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.







Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 232 bin 114 adet otomobilin yüzde 36,7'si 1501-1600, yüzde 29,2'si 1401-1500, yüzde 14,7'si 1300 ve altı, yüzde 14,6'sı 1301-1400, yüzde 3,2'si 1601-2000, yüzde 1,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.







Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 232 bin 114 adet otomobilin yüzde 63,8'i beyaz, yüzde 14,6'sı gri, yüzde 8,7'si siyah ve yüzde 6,2'si kırmızı iken yüzde 6,7'si diğer renklerde.