

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, eylül sonu itibarıyla 19 milyon 718 bin 203'e ulaştı. Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 23,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azaldı.







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.







Buna göre, bu yılın ağustos ayı sonunda 19 milyon 641 bin 814 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül sonu itibarıyla 19 milyon 718 bin 203'e çıktı. Söz konusu rakam, 2014 Eylül'de ise 18 milyon 616 bin 82 olarak kayıtlara geçmişti.







Bu taşıtların yüzde 52,8'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,5'ini traktör, yüzde 4,1'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.







Eylül ayında 84 bin 3 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt içinde otomobil yüzde 55,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 15,8 ile motosiklet, yüzde 5,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 6,9'u ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan meydana geldi.