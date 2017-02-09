Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 21 Milyonu Aştı
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trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyonu aştı

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 21 MİLYONU AŞTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 21 milyon 90 bin 424 oldu.

Tarih : 09 Şubat 2017, 12:37
Puan Ver : Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 21 Milyonu Aştı(9/10)10


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 90 bin 424 adet taşıtın yüzde 53,7'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,4'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 101 bin 375 taşıt içinde otomobil yüzde 64,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,3 ile kamyonet, yüzde 7,7 ile traktör, yüzde 7,3 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım ayına göre yüzde 21,6 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 26,1, minibüste yüzde 5,6, otobüste yüzde 14,4, kamyonette yüzde 16,3, motosiklette yüzde 25,7 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 11,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 89,1, traktörde ise yüzde 7,4 artış oldu.



 



kaynak:ahaber








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