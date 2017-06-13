

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2017'ye ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 20 milyon 350 bin 893'ten 21 milyon 454 bin 288'e yükseldi. Bu araçların yüzde 53,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.







Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 99 bin 260 oldu. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 55 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,4 ile kamyonet, yüzde 13,5 ile motosiklet, yüzde 7,1 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlıların oluşturduğu kayıtlara yansıdı.







kaynak:milliyet