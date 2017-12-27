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Trabzospor tur şansını zora soktu

TRABZOSPOR TUR ŞANSINI ZORA SOKTU

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Tarih : 27 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Trabzospor Tur Şansını Zora Soktu(8/10)4

Konyaspor - Trabzonspor maçında kazanan, 1-0'lık skorla Konyaspor oldu. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynandı.

KONYASPOR'UN GOLÜ ALİ ÇAMDALI'DAN GELDİ

Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, 31. dakikada Ali Çamdalı'dan geldi. Trabzonspor'da Hugo Rodallega'nın 66. dakikada kullandığı frikik, direkten döndü.

Konyaspor, ilk maçta avantajı eline geçirdi. Karşılaşmanın Trabzon'da oynanacak rövanşının tarihi, TFF tarafından açıklanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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